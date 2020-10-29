Ереван обвинил Баку в передаче террористам контроля над частью фронта

Азербайджан передал контроль над некоторыми участками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе террористическим организациям, заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«По некоторым направлениям Азербайджан полностью передал контроль террористическим группировкам», — цитирует его 28 октября Sputnik Армения.

В то же время пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян сообщила в Telegram, что на территориях, которые ВС Азербайджана заняли в ходе наступления, были созданы базы для боевиков.

По ее словам, эту информацию подтверждают перехваченные телефонные разговоры и данные радиоразведки.

Степанян добавила, что подобные действия еще больше накалят и дестабилизируют ситуацию не только в Карабахе, но и во всем регионе.

В начале октября стало известно о переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти данные.

26 октября в Карабахе вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном, однако бои продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе.