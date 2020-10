Истребитель перехватил самолет во время выступления Трампа в Аризоне

Американский истребитель осуществил перехват самолета, который проник в воздушное пространство Аризоны, закрытое на время проведения предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (23:00 мск), сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в Twitter в среду, 28 октября.

«F-16 НОРАД… проследил за самолетом авиации общего назначения, который не поддерживал связь с диспетчерами и без разрешения оказался в зоне временного ограничения полетов над городом Буллхед-Сити в Аризоне», — сказано в сообщении.

