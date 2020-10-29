Истребитель перехватил самолет во время выступления Трампа в Аризоне

Американский истребитель осуществил перехват самолета, который проник в воздушное пространство Аризоны, закрытое на время проведения предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (23:00 мск), сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в Twitter в среду, 28 октября.

«F-16 НОРАД… проследил за самолетом авиации общего назначения, который не поддерживал связь с диспетчерами и без разрешения оказался в зоне временного ограничения полетов над городом Буллхед-Сити в Аризоне», — сказано в сообщении.

(1/2) At approx. 1400 MDT, NORAD F-16 aircraft investigated a general aviation aircraft that was not in communication with ATC and entered the Temporary Flight Restriction area surrounding Bullhead City, AZ without proper clearance. #WeHaveTheWatch — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) October 28, 2020

В ведомстве отметили, что экипаж самолета не реагировал на маневры по его перехвату, однако после выпущенных F-16 сигнальных ракет вышел на связь по радио. После этого истребитель сопроводил гражданское воздушное судно из зоны ограниченных полетов.

Ранее сообщалось, что Трамп в последние два дня предвыборной кампании намерен провести 11 митингов в нескольких штатах. Ожидается, что американский лидер проведет большую часть времени в Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.