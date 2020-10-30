Потрясающий вид: самые удивительные кадры года

Жюри Siena International Photo Awards, одного из крупнейших международных фотоконкурсов, определило победителей этого года. Лучшей была признана работа французского фотографа Грега Лекура под названием Frozen Mobile Home, запечатлевшая подводную часть айсберга и окруживших его тюленей-крабоедов, которые обитают в дрейфующих многолетних льдах у берегов Антарктиды. Самые интересные кадры, присланные на конкурс, — в фотогалерее «Известий»