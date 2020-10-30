Потрясающий вид: самые удивительные кадры года

Фото: Greg Lecoeur/Siena International Photo Awards
Жюри Siena International Photo Awards, одного из крупнейших международных фотоконкурсов, определило победителей этого года. Лучшей была признана работа французского фотографа Грега Лекура под названием Frozen Mobile Home, запечатлевшая подводную часть айсберга и окруживших его тюленей-крабоедов, которые обитают в дрейфующих многолетних льдах у берегов Антарктиды. Самые интересные кадры, присланные на конкурс, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Mohammad Sazid Hossain/Siena International Photo Awards
Мохаммад Сазид Хусейн из Бангладеш получил главный приз в номинации «Документалистика и фотожурналистика» за фотографию «Гибель на пожаре». Она запечатлела трагический момент падения мужчины, который пытался спуститься из загоревшегося в Дакке 22-этажного здания по веревке, но сорвался
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Фото: Klaus Bo Christensen/Siena International Photo Awards
«Жизнь с мертвецами» — работа Клауса Бо Кристенсена, еще одного призера в номинации «Документалистика и фотожурналистика». Владельцы семейных склепов в Маниле, столице Филиппин, разрешают беднякам жить в них в обмен на уход за могилами и поддержание чистоты в помещении
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Фото: Christian Pondella/Siena International Photo Awards
Обладатель второго места в номинации «Спорт» — Кристиан Панделла с фотографией «Ледяная пустыня», на которой знаменитый канадский ледолаз Уилл Гэдд поднимается по одному из остатков тающей ледяной шапки Килиманджаро, высочайшего стартовулкана Африки
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Фото: Attila Balogh/Siena International Photo Awards
Победитель в номинации «Архитектура и городское пространство» — Атилла Балог со снимком «Один дома», который был сделан в густонаселенном районе Гонконга на закате
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Фото: Thomas Vijayan/Siena International Photo Awards
Работа под названием «Мир перевернулся», снятая на Борнео Томасом Виджаяном, заняла второе место в номинации «Животные в естественной среде»
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Фото: Tobias Friedrich/Siena International Photo Awards
«Ниже нуля» немецкого фотографа Тобиаса Фридриха, победителя в номинации «Красота природы», — о фантастическом ночном дайвинге среди айсбергов в Восточной Гренландии при температуре -2 градуса
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Фото: Silvia Alessi/Siena International Photo Awards
Сильвия Алесси из Италии — победитель в номинации «Удивительные лица и персонажи». Главный герой этой истории — танцор Коичи Омаэ из Осаки, которому в 23 года после автомобильной аварии ампутировали ногу. Это не остановило актера, он продолжает выступать
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Фото: Amirmahdi Najafloo Shahpar/Siena International Photo Awards
Победитель в номинации «Путешествия и приключения» Амирмахди Наджафлу Шахпар с работой «Благословение» — о том, как женщины готовятся к празднику Ураза-байрам в иранском городе Хамадан
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Фото: Olesia Kim/Siena International Photo Awards
«Лондонцы», попавшие в кадр российского фотографа Олеси Ким во время традиционного карнавала в Ноттинг Хилле, богемном районе британской столицы, стали лучшими в номинации «Уличная фотография»
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