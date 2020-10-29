Отсрочку по налогам для бизнеса планируют продлить на полгода

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса планируют продлить до 1 апреля 2021 года. Это следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, который есть в распоряжении «Известий», подлинность документа подтвердил близкий к кабмину источник.

Отсрочка коснется большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года. Изначально эта мера поддержки была введена для 12 наиболее пострадавших от пандемии отраслей, но сейчас каникулы предусмотрят только для части из них. В список вошли: культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность, за исключением санаторно-курортной, общественное питание, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению (салоны красоты, химчистки и т.д.).

Первоначально отсрочку по уплате налогов МСП из пострадавших отраслей получили в апреле 2020 года. Тогда им разрешили не перечислять в бюджет аналогичные виды платежей также за март и I квартал. Кроме этого, отдельные послабления предоставили микропредприятиям, а сроки по платежам с прибыли за 2019 год сместили на полгода. Затем компаниям дали каникулы по налогам и за II квартал, которые в результате простили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время и деньги: налоговые каникулы для МСП планируют продлить на полгода