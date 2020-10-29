Стала известна личность автора скандальной статьи о Трампе

Автором скандальной статьи о президенте США Дональде Трампе в газете The New York Times был экс-руководитель аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности страны Майлз Тейлор. Об этом СМИ сообщил он сам.

Анонимная статья была опубликована в газете в сентябре 2018 года, автор публикации был до сих пор неизвестен.

«Более двух лет назад я опубликовал анонимную статью в The New York Times об опасном президентстве Дональда Трампа, когда служил под его началом. Он ответил коротким, но красноречивым твитом: «измена?», — написал Тейлор на сайте Medium в среду, 28 октября.

По его мнению, президент США является «бесхарактерным человеком с личностными изъянами». В течение нескольких лет, пишет Тейлор, он и многие другие наблюдали за тем, как американский лидер не справляется со своими должностными обязанностями, однако боялись открыто сказать об этом из-за возможного наказания.

Об авторстве Тейлора в среду также сообщила The New York Times. В статье указывалось, что в руководстве США существует «движение сопротивления» Трампу, к которому относится и сам автор скандальной статьи. Оно саботирует те решения президента, которые считает неправильными, включая попытки наладить отношения с Россией.

После публикации статьи Трамп вместе с помощниками приступил к поискам автора. Как пишет The Washington Post, материал вызвал у главы Белого Дома приступ гнева. В свою очередь десятки высокопоставленных лиц США отвергли свою причастность к статье.

При этом экс-советник президента Стив Бэннон назвал ситуацию в Белом доме «переворотом».