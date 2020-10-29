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ЕС назвал неприемлемым нарушение соглашений о перемирии в Карабахе

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Евросоюз считает неприемлемым нарушение договоренностей о перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление размещено в среду, 28 октября, на сайте внешнеполитической службы ЕС.

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«Европейский союз считает неприемлемым то, что после трех соглашений о прекращении огня при посредничестве России, Франции и США боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него все еще продолжаются, и появляется все больше и больше сообщений об атаках на мирных жителей», — говорится в тексте.

В европейской дипмиссии также напомнили сторонам конфликта об обязательствах по защите жизни гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом, а также призвали их к переговорам о мирном урегулировании ситуации в Карабахе.

Договоренность об очередном гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Карабаха начались тяжелые бои.

В свою очередь, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий нескольких районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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