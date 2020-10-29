США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

Советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы развернуть свои баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

«Мы вышли из Договора о РСМД (соглашение о ликвидации ракет средней и меньше дальности - Ред.), мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет, которые будут обеспечивать безопасность США <…> И мы разместим те же ракеты, если необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Российскую Федерацию», — приводит его слова издание The Nation в среду, 28 октября.

Также О'Брайен отметил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) и в этом направлении «есть прогресс».

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно было запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18. Их поставки в ВМС страны следует ожидать к 2028 году.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

При этом днем ранее шеф Пентагона Марк Эспер рассказал, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только в 2023 году.