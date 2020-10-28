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Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, раскритиковавший позицию президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама, заявил о готовности оставить должность.

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28 октября в Telegram-канале Кадыров объяснил, что прокомментировал заявления Макрона как мусульманин, а не политик, подчеркнув, что не может молча наблюдать за «глумлением над религией».

Ранее глава Чечни назвал высказывания президента Франции об исламе провокационными и призвал политика одуматься и прекратить нападки. Комментируя эти заявления на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что главы регионов не занимаются внешней политикой, поэтому о позиции России в данном вопросе следует судить на основе слов главы государства.

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик… Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию… За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!» — написал Кадыров.

Причиной критики Макрона стали его слова о желании создать «просвещенный ислам» во Франции и начать тщательнее контролировать финансирование мечетей. С инициативами французский лидер выступил после того, как 16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Предполагается, что причиной расправы могло послужить то, что преподаватель, обсуждая свободу слова, показал на лекции карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон после трагедии указал, что страна не откажется от свободного выражения мнения и от карикатур.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону надо «лечить психику», и призвал бойкотировать французские товары. Париж отозвал посла из Анкары для консультаций.

27 октября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, что также вызвало возмущение Турции.

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