В Минобороны подвели итоги экспериментальных воздушных учений

Командование Воздушно-космических сил (ВКС) России подвело итоги экспериментальных учений. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, полученный опыт признан успешным.

Маневры одновременно проходили в Карелии, Воронежской, Тверской и Курской областях, а также на полигоне в районе Астрахани. Отмечается, что учения прошли еще в сентябре, однако известно о них стало только сейчас. В эксперименте было задействовано более сотни истребителей, бомбардировщиков и перехватчиков.

В течение суток авиационная группировка отражала в режиме реального времени массированный удар противника, перехватывала его цели и уничтожала наземные объекты и средства ПВО.

«Одновременно наносить удары и выполнять функции ПВО непросто: нужно отслеживать и воздушную, и наземную обстановку. Управлять ударами, подъемом самолетов и их наведением при отражении налетов — серьезная задача для командования и штаба», — рассказал «Известиям» генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Также Горбенко отметил, что из-за быстро меняющейся во время боевых действий обстановки части ВКС в любой момент могут начать действовать в разных регионах по единому замыслу. Экипажи и управление соединений должны быть готовы к выполнению таких задач, подчеркнул генерал-лейтенант.

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Спустились с небес: подведены итоги экспериментальных воздушных учений