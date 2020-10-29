В Москве госпитализировали троих детей после побоев в семье

Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения троих детей в семье, сообщается на сайте ведомства в среду, 28 октября.

По предварительной версии, сожитель матери малолетних детей 2004, 2012 и 2016 г.р. на протяжении долгого времени наносил им побои. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, у пары есть общий ребенок, который родился в 2018 году, для пострадавших детей мужчина приходится отчимом, именно они подвергались систематическим избиениям.

Кроме того, сами дети рассказали, что бил их не только отчим, но и собственная мать. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

В действиях родителей усматривают признаки преступления по ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), прокуратура передала материалы для процессуальной проверки в Следственный комитет.

Ранее в среду сообщалось, что в Саратове на два месяца арестовали местную жительницу, подозреваемую в том, что она выбросила из окна квартиры своих дочерей. После этого она ранила себя ножом. Всех троих госпитализировали.