Поезда между Астраханью и Симферополем начнут курсировать в декабре

Поезд Астрахань – Симферополь начнёт совершать рейсы с середины декабря с периодичностью раз в четыре дня. В составе есть как и плацкартные, так и купейные вагоны. Поезд будет следовать через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск. Об этом сообщили в пресс-службе компании–оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Первый поезд нового направления отправится 16 декабря в 19:40 с железнодорожного вокзала Симферополя, а прибудет в Астрахань 18 декабря в 07:52. Обратный поезд из Каспийской столицы – 19 декабря в 22:48, в Симферополь он прибудет 21 декабря в 09:50, передает «Астрахань 24».

В августе первый поезд «Таврия» отправился из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону. На станции Разъезд 9 км в Краснодарском крае его разделили на два состава. Поезд состоит из двух купейных и 15 плацкартных вагонов. Общая вместимость состава — более 800 мест.