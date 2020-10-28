В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 66 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и подтвержденной пневмонией, сообщили в оперативном штабе 28 октября.

Всего с начала пандемии в столице умерли 6644 человека с COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве достигло 409 022 человек.

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране преждевременно, но призвал власти должны контролировать ситуацию в регионах.

По последним данным, в стране выявлено 1 563 976 случаев COVID-19, из которых 16 202 — за последние сутки. Всего скончались более 26, 9 тыс. человек, вылечился 1 171 301 пациент.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

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