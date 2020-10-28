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Десять автобусных остановок установят в Магадане до конца года

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В Магадане до конца этого года приобретут десять новых автобусных остановок. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам и.о. главы комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Федора Сергиенко, одна из остановок появится на проспекте Ленина. Сроки будут зависеть от поставки, однако власти рассчитывают установить все десять павильонов до конца года.

Объекты закупают по программе «Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального округа «Город Магадан». Все они изготовлены в Новосибирске.

Вместе с тем четыре новых павильона установлены вне программных мероприятий.

Магадане планируют установить новые остановочные комплексы и внедрить систему Go2Bus, отслеживающую транспорт. По словам мэра города Юрия Гришана, в программу транспортного обслуживания были внесены изменения. В нее добавили 10 новых остановок, которые должны установить уже в этом году. Столько же планируется обустроить в следующем

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