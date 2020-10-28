Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло в овертайме омский «Авангард» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. У «Динамо» первую шайбу забил на 14-й минуте Дмитрий Кагарлицкий, на 60-й минуте отметился Оскар Линдберг и на 63-й Даниил Тарасов.

У «Авангарда» дубль в активе Сергея Толчинского (36, 41).

В следующий раз «Динамо» сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 30 октября. «Аванград» встретится 1 ноября в гостях с московским «Спартаком».

Победа стала 500-й для московского клуба в КХЛ и 200-й для главного тренера Владимира Крикунова во главе «Динамо», пишет ТАСС.

Ранее, 23 сентября, президент КХЛ Алексей Морозев заявил, что лига не рассматривает варианты приостановки или полной остановки сезона из-за выявленных случаев коронавируса в команде.