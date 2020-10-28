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В Бельгии строитель нашел в церкви послание из 1941 года

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Строитель, занимавшийся реставрацией потолка церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене, обнаружил послание из 1941 года.

История о необычной находке была рассказана в официальном Instagram-аккаунте города 26 октября. Как сообщается, «капсула времени» представляла собой клочок бумаги, спрятанный в спичечный коробок.

Авторами письма стали, по всей видимости маляры, которые работали в церкви в 1941 году. В своем послании к потомкам рабочие рассказали, что у них не получилось насладиться жизнью и посоветовали ценить каждый день.

«Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью. Мы пережили две войны, одну в 1914 году и одну в 1940 году. Мы работаем голодные, а из нас выжимают до последнего цента за небольшое количество еды», — говорится в записке.

Авторы послания выразили надежду на то, что потомки будут жить лучше, но призвали их быть готовыми к новым войнам и тщательно следить за запасами продовольствия в доме.

«Наслаждайтесь жизнью в полной мере», — добавили они.

8 июля сообщалось, что «капсулу времени» нашли при реконструкции мемориала в Липецкой области. По предварительным данным капсула была заложена в 1965 году. Специалисты планируют сделать копию ее содержимого и поместить под мемориал новое послание для потомков.

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