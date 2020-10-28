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США отнесли еще одну организацию КНР к числу иностранных миссий

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США присвоили статус иностранной миссии китайской организации «Национальная ассоциация за мирное объединение Китая». Об этом в среду, 28 октября, сообщается на сайте Госдепартамента.

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«Сегодня Государственный департамент объявил подконтрольную департаменту объединенного рабочего фронта организацию — Национальную ассоциацию за мирное объединение Китая —иностранной миссией КНР в соответствии с Законом США об иностранных миссиях», — говорится в заявлении.

Цель это решения заключается в том, чтобы обратить внимание на то, что продвигаемые ассоциацией посылы исходят из Пекина.

Кроме того, США прекратили свое участие в меморандуме о взаимопонимании с правительством Китая о создании американо-китайского форума губернаторов.

На прошлой неделе американские власти придали представительствам еще шести работающих в США средств массовой информации Китая статус иностранных миссий.

В августе Вашингтон объявил культурно-образовательные центры КНР «Институт Конфуция», передает «РИА Новости».

В начале марта администрация президента США Дональда Трампа решила сократить число граждан КНР, которым разрешено работать в американских офисах китайских государственных СМИ.

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