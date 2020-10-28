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Армейский корпус Балтфлота получил модернизированные танки

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На вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтфлота поступили 30 модернизированных танков Т-72БЗМ. Новая техника имеет повышенную манёвренность и бронезащищённость экипажа.

Танк получил двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Он оснащён 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленным на месте командира машины. Об этом Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по БФ.

Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида.

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