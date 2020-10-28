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Бюст адмирала Путятина отремонтировали на Сахалине

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В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали памятник искусства регионального значения «Бюст адмирала Е.В. Путятина». Он находится перед зданием детской школы искусств № 4 в районе Новоалександровск.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, специалисты отреставрировали бюст и постамент, восстановили бетонное основание и облицевали низ постамента гранитом. Прилегающую территорию благоустроили.

Работы выполнены при содействии департамента культуры и туризма при взаимодействии с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области.

Памятник великому русскому адмиралу, государственному деятелю и дипломату Евфимию Путятину был установлен 11 ноября 1999 года в честь празднования 130-летия основания населенного пункта «Новоалександровск».

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