В Киеве пешеход погиб после столкновения автобуса с киоском

В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес киоск. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает 28 октября киевское управление полиции.

Отмечается, что ДТП произошло в среду вечером около станции метро «Выдубичи».

«По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ (малую архитектурную форму — киоск — Ред.). В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. О состоянии пострадавших информации нет.

Ранее в этот день два подростка в возрасте 13 и 14 лет пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Омске.