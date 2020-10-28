Роспотребнадзор разрешил возобновить очное обучение в МГТУ им. Баумана

Очное обучение студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана может возобновиться 29 октября при условии постоянного контроля по соблюдению всех противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается в среду, 28 октября, на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Проанализировав полученные материалы, свидетельствующие о выполнении предписаний, управление считает возможным возобновить очное обучение студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с 29.10.2020, при условии постоянного контроля со стороны администрации университета выполнения всех противоэпидемических мероприятий в постоянном режиме функционирования учреждения», — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что в ходе проверки был выявлен ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению коронавирусной инфекции в вузе.

Как следствие, руководство университета дважды получило предписания об устранении нарушений и проведения всего комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие нескольких корпусов для проведения заключительной дезинфекции.

Ранее в этот же день главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что не во всех вузах города контроль за соблюдением коронавирусных мер организован должным образом и его необходимо усилить.

На прошлой неделе заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко отметил, что в Минобрнауки не обсуждалась идея полного перевода студентов на дистанционное обучение, так как реализовать это невозможно.

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