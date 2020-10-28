Новые мусорные контейнеры установят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле до конца 2020 года планируется установить 652 новых контейнера для сбора ТКО, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго». ООО «ТоргКомс-Групп» должно поставить 110 контейнеров общей стоимостью 960 тыс. рублей.

Внутренний объем одного изделия должен составлять 1,1 тыс. литров и иметь максимальную нагрузку 440 кг. Поставщик должен доставить новые контейнеры в течение 30 дней после того, как с ним будет заключен договор.

В этом году связи с умышленным поджогом пришлось заменить четыре новых контейнера. В 2021 году планируется произвести ремонт и замену вышедших из строя объектов на 191 площадке.

