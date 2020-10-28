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Благоустройство по программе «Народный бюджет» завершается в Артеме

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В Артеме (Приморский край) завершается благоустройство территорий, которое проводится по программе «Народный бюджет». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

По данным сотрудников управления жизнеобеспечения и благоустройства, на территории детского парка уже подготовлено основание для детской площадки, установлены малые архитектурные формы и другое оборудование. Сдать объект планируется в середине ноября.

В городском парке ведутся работы по созданию скейт-парка. Основание уже готово, подрядчик ожидает поставку памп-трека и рамп для занятий на скейтборде, BMX, самокатах.

Также подготовлено основание на «Аллее здоровья». В скором времени специалисты начнут выравнивать площадку, затем установят новые тренажеры, малые архитектурные формы и опоры освещения. Завершить работы планируется в середине следующего месяца.

Объекты, благоустраиваемые в рамках «Народного бюджета», горожане выбирали самостоятельно.

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