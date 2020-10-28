Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единые стандарты минимальной зарплаты

Европейская комиссия опубликовала 28 октября директиву, предусматривающую введение единых стандартов для определения минимальной оплаты труда в странах Евросоюза.

«Установленная на адекватном уровне минимальная заработная плата не только оказывает положительное социальное воздействие, но и приносит более широкие экономические выгоды, поскольку сокращает неравенство в заработной плате, помогает поддерживать внутренний спрос и усиливает стимулы к работе», — говорится в заявлении на сайте ЕК.

Как пояснил европейский комиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит, на текущий момент около 10% работающих европейцев живут в бедности. По его словам, минимальные зарплаты должны подтягиваться к уровню обычных зарплат, которые росли в последние десятилетия.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что предложение об адекватной минимальной заработной плате является важным сигналом того, что и в кризисные времена достоинство труда должно быть священным.

Директива предусматривает более эффективное соблюдение и мониторинг защиты минимальной заработной платы, установленной в каждой стране.

Кроме того, предлагается ввести четкие критерии для определения минимальной оплаты труда, уровень которой необходимо периодически пересматривать. Вместе с тем в документе отмечается и обеспечение защиты работодателя от недобросовестной конкуренции.

В сентябре стало известно, что спад совокупного ВВП стран Евросоюза во II квартале 2020 года сократился на 12% в годовом выражении, пишет «Газета.ру».

В июле главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

В конце марта аналитики Bloomberg предсказали Европе мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса, предупредив о сильнейшем падении ВВП в регионе с момента образования Евросоюза.