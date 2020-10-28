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Диспетчерскую службу скорой помощи хотят создать в Челябинской области

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В Челябинской области может появиться единая диспетчерская служба скорой помощи. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Ситуация сегодня не позволяет нам видеть ту картину, которая складывается в регионе. Соответственно, она не позволяет достаточно быстро принимать управленческие решения в части маршрутизации бригад в Челябинск или в другие районы в случае вспышки. Мы видим, что скорая помощь должна быть областного подчинения и единая диспетчерская тоже должна быть создана на уровне региона», — прокомментировала Гехт.

В регионе рассмотрят возможность создания кол-центров, где терапевты смогут консультировать пациентов, передает 1obl.ru. Также могут запустить единый центр чтения снимков.

Ранее в городе Миасс (Челябинская область) появился первый компьютерный томограф. Его приобрели в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и установили в ГБУЗ «Городская больница № 2». Как рассказал заместитель главврача по медчасти Сергей Сахаров, сейчас томограф также используется под работу с COVID-19. В сжатые сроки было организовано приемно-сортировочное отделение.

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