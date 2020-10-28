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Швейцария отменит обязательный карантин для россиян с 29 октября

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Власти Швейцарии решили отменить обязательный карантин для прибывающих из России туристов с 29 октября 2020 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии 28 октября.

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Проходить обязательный карантин должны будут туристы из стран, где уровень заражения превышает более чем в 60 раз уровень заражения в Швейцарии, следует из документа.

Как уточнили в «РИА Новости», в красную зону попали Андорра, Армения, Чехия, Бельгия, а также три региона Франции: О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французская Полинезия.

Россию исключили из списка стран, входящих в опасную зону, отметили в агентстве.

Также власти решили снять ограничения для прибывающих в Швейцарию ради деловых или медицинских целей. Кроме того, сняты ограничения для путешественников, которые находились менее суток в странах, входящих в красную зону.

Однако глава федерального департамента по внутренним делам, федеральный советник Ален Берсе отметил на брифинге, который прошел 28 октября, что снятие ограничений «ни в коей мере не является приглашением для туристов приезжать в Швейцарию». Более того, путешественники, прибывшие из Швейцарии, будут обязаны пройти карантин в своей стране.

Ранее, 25 октября, гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев выразил надежду, что в конце зимы возобновятся полеты в европейские страны и увеличится количество международных рейсов. Он также сообщил, что компания планирует восстановить внутренние перевозки уже к концу 2020 года.

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