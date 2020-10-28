Суд продлил арест «омбудсмену полиции» Воронцову до 21 января

Создатель паблика в соцсетях «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов будет содержаться под стражей до 21 января 2021 года. Такое решение 28 октября вынес Люблинский суд Москвы, сообщил его адвокат Александр Самухов.

«Несмотря на все доводы и возражения стороны защиты, Люблинский суд продлил срок содержания под стражей Воронцову до 21 января 2021 года. Предварительное заседание по его делу продолжится 11 ноября», — сказал адвокат ТАСС.

Ранее в октябре следственные органы завершили расследование дела Воронцова, его обвиняют в вымогательствах и распространении порнографии. 19 октября дело было направлено в суд.

В мае фигуранта задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

Затем мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. Следствие полагает, что в 2018 году он обнародовал в социальных сетях интимные снимки женщины.