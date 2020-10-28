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Суд продлил арест «омбудсмену полиции» Воронцову до 21 января

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Создатель паблика в соцсетях «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов будет содержаться под стражей до 21 января 2021 года. Такое решение 28 октября вынес Люблинский суд Москвы, сообщил его адвокат Александр Самухов.

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«Несмотря на все доводы и возражения стороны защиты, Люблинский суд продлил срок содержания под стражей Воронцову до 21 января 2021 года. Предварительное заседание по его делу продолжится 11 ноября», — сказал адвокат ТАСС.

Ранее в октябре следственные органы завершили расследование дела Воронцова, его обвиняют в вымогательствах и распространении порнографии. 19 октября дело было направлено в суд.

В мае фигуранта задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

Затем мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. Следствие полагает, что в 2018 году он обнародовал в социальных сетях интимные снимки женщины.

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