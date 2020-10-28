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Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Марокко
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Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Марокко

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Россельхознадзор с 30 октября запрещает ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за выявления вируса мозаики пепино.

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«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля поступивших в Россию свежих томатов происхождением Королевства Марокко в 10 случаях выявлен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Продукция ввезена в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных компетентными ведомствами Бельгии, Франции и Нидерландов — стран, через которые томаты были экспортированы в Россию из Марокко», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства 28 октября.

Ограничительные меры, как отметили в Россельхознадзоре, будут действовать до проведения переговоров с профильными ведомствами указанных стран, урегулирования ситуации и проведения исследований, гарантирующих отсутствие заболевания в продукции.

Кроме того, ведомство направило официальное обращение в адрес Национальной организации по карантину и защите растений Марокко о проведении переговоров и выяснения регионов производства зараженных томатов.

В начале сентября Россельхознадзор запретил транзит скота и птиц с Украины через территорию России для предотвращения распространения болезней животных.

В августе Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Австралии в связи с распространением в стране гриппа птиц.

В мае Россия отменила введенный из-за коронавируса запрет на ввоз рыбы и экзотических животных из Китая, пишет «Газета.ру».

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