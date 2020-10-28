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Двух мужчин задержали в Ульяновской области за вылов карасей

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В Ульяновской области стартовал нерестовый период у рыб. Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия по выявлению лиц, незаконно добывающих биоресурсы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, в Мелекесском районе выявлено сразу два факта незаконного вылова сетью. Около деревни Куликовка участковый задержал жителя Димитровграда, у которого при себе оказались четырехметровая кастинговая рыболовная сеть и 21 свежепойманный карась, пишет 1ul.ru.

Возле села Бирля сотрудники ГИБДД задержали еще одного нарушителя. У него были изъяты 30-метровая рыболовная сеть и 25 недавно выловленных из воды карасей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчинам может грозить штраф или лишение свободы.

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