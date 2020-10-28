В Минздраве России призвали экспертов достоверно информировать о COVID-19

Минздрав России обратился к руководству подведомственных организаций и главным внештатным специалистам с просьбой о координации их активности по информированию людей о COVID-19. Об этом в среду, 28 октября, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции информационное поле стало наполняться домыслами, прогнозами, рекомендациями, различные организации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению COVID-19, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава.

«В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве, каким рекомендациям следовать. Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам», — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, Минздрав стремится доносить до граждан максимально достоверную информацию о мерах по профилактике и лечению коронавируса. Единообразный подход к лечению пациентов и использование лучших практик врачами по всей стране — это то, что поможет остановить распространение вируса и сохранить жизни и здоровье граждан, считает специалист.

При этом он заявил, что рекомендации Минздрава, направленные в учреждения и специалистам, не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения, добавил Кузнецов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране преждевременно, однако власти должны контролировать ситуацию в регионах.