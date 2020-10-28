Строительство еще одного дома для переселенцев завершилось в Коломне

В Коломне (Московская область) завершилось строительство еще одного многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Здание возвели на улице Ленина в микрорайоне Подлипки. До нового года в него должны переехать 79 граждан, которые проживали в 44 аварийных домах на той же улице, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Договоры соцнайма или мены будут заключены с жильцами после того, как дом поставят на кадастровый учет. Меры позволят расселить более 2 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

С января 2020 года в регионе переселили 109 граждан из 36 аварийных домов. Общая площадь расселенного жилфонда составила 1,7 тыс. кв. м. В целом в 2020 году новым жильем планируется обеспечить 467 человек из 218 помещений.