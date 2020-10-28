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Украинский диетолог посоветовала есть сало для профилактики COVID-19

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Украинский диетолог Людмила Гончарова считает, что для профилактики коронавируса необходимо употреблять сало. Об этом она заявила в эфире телепрограммы «Утро с Украиной», пишет 28 октября издание «Вести-UA».

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По словам специалиста, пользу может принести только свежее сало, а не засоленный или копченый продукт. И только в сочетании с другими правильными продуктами. Такой прием пищи генетики называют «жировым». В день достаточно употреблять около 50 г сала.

«Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью, и можно употреблять», — пояснила Гончарова.

Она уточнила, что сало, как животный жир, способствует выработке гормонов, которые помогают организму справиться с вирусами. Также в нем содержатся необходимые организму для профилактики вирусных заболеваний витамины группы A и E.

Главное правило — не нагревать продукт больше 40 градусов, иначе он потеряет свои полезные свойства.

Ранее, 26 октября, диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева сообщала, что сезонные фрукты могут помочь в борьбе с COVID-19 и при профилактике заболевания.

Речь шла о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и для противостояния другим сезонным заболеваниям, например гриппу и ОРВИ.

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