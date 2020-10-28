Губернатор Омской области вылечился от COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков 28 октября сообщил, что вылечился от коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме.

Он отметил, что после получения отрицательных анализов на COVID-19 врачи рекомендовали ему пройти курс восстановительной терапии.

«Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме», — написал глава региона в своем Instagram.

Он добавил, что пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены ошибки. Таким образом, необходимо оперативно перестраивать систему, чтобы жители могли вовремя получать медицинскую помощь.

Накануне в Омске пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии десять часов возили на «скорой», потому что больницы не принимали их из-за отсутствия мест, пишет «Газета.ру».

В итоге своего поста лишилась заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, ее заменил главный врач омской поликлиники № 2 Александр Ахрамович.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо добиться оперативной реакции руководителей регионов на подобные ситуации, которая произошла в Омске.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить комиссии в те регионы, где есть проблемы с оказанием медпомощи больным COVID-19.

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