Национальная Медиа Группа поддержала кампанию фонда Хабенского

Национальная Медиа Группа во второй раз в 2020 году поддержала новый этап информационной кампании Благотворительного фонда Константина Хабенского #раклечится #этонелечится, сообщила в среду, 28 октября, пресс-служба холдинга.

Очередной этап кампании фонда стартовал в Международную неделю осведомленности об опухолях.

Проект призван изменить отношение общества к слову «рак» через призму личных историй победы над заболеванием.

В рамках проекта люди, победившие рак, рассказывают о своих страхах и привычках.

Героями проекта стали Владимир Познер, Александр Тарханов, Ринат Каримов и Ольга Печурина.

На этот раз освещение кампании станет более масштабным: к телеканалам РЕН ТВ, Пятый, Домашний, Че!, СТС и СТС-love присоединились Discovery, Animal Planet, TLC, кампанию поддержал онлайн-сервис More.Tv.

В фонде Хабенского подчеркнули, что проект поможет людям осознать важность ранней диагностики заболевания, и призвали всех переживших рак рассказать о своих историях борьбы с болезнью на сайте раклечится.рф, где будут публиковаться истории пациентов, которые сумели преодолеть онкологию.

28 октября стало известно, что в России стартуют клинические испытания препарата от рака молочной железы на основе осповакцины.

Испытания будут проходить в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Производством препарата займется новосибирская компания «Вектор-Биальгам».