Московское УФАС признало вину Google в нарушении рекламного законодательства

Управление Федеральной монопольной службы (УФАС) по Москве признало вину Google LLC в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС 28 октября.

«В системе Google Adwords распространялась реклама компаний RoboForex и Just2Trade Online Ltd, которые не имеют лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности, а равно их услуги запрещены к рекламированию на территории Российской Федерации», — следует из сообщения.

Отмечается, что реклама компании Just2Trade Online Ltd не предупреждала о возможных рисках совершения сделок на рынке Forex, что также нарушает рекламное законодательство.

«Таким образом, по результатам рассмотрения дела и установления в действиях Google LLC нарушения п. 7 ст. 7, ч. 14 ст. 28 закона «О рекламе» данному лицу выданы предписания о прекращении распространения указанной рекламы», — сообщили в пресс-службе УФАС.

Ранее Банк России обнаружил около тысячи нелегально действующих на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Среди них было 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, мошенники переместились в онлайн-пространство и действовали под видом разных интернет-проектов. Самая большая активность была зафиксирована среди лжефорексеров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число нелегальных форекс-дилеров выросло приблизительно на 40%.