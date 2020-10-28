США продлят СНВ-3 при условии проверки выполнения договора Россией

США смогут продлить с Россией Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если удастся решить вопросы проверки выполнения договора. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 28 октября.

«Мы предложили продлить новый ДСНВ на год. И одновременно обе стороны — Россия и Соединенные Штаты — согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, чтобы договориться о новой <...> долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами», — цитирует его ТАСС.

По словам советника американского президента, вырабатывается верификационная процедура продолжительностью в год. «Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями», — подчеркнул О'Брайен, добавив, что ситуация прояснится в течение 2–3 недель.

Ранее, 23 октября, О’Брайен заявлял, что США «в ближайшее время» выдвинут предложение по продлению ДСНВ.

Президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий 16 октября. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры.

США выдвинули ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указал на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

26 октября США отказались продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в том виде, в котором он был подписан.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истечет в 2021 году, он был подписан Россией и США в 2010 году.