В Саратове суд арестовал выбросившую своих детей из окна женщину

Суд в Саратове на два месяца арестовал местную жительницу, подозреваемую в том, что она выбросила из окна квартиры своих дочерей. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 28 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, сообщает телеканал «Звезда». После этого она ранила себя в грудь ножом. Всех троих госпитализировали.

Следственный комитет (СК) возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным минздрава, старшую девочку выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым, сообщается на сайте kp.ru. Подозреваемую выписали из больницы, после чего она была задержана следователями.

В прокуратуре сообщили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор региона Валерий Радаев поручил разобраться в причинах трагедии. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородная рассказала, что родители девочек развелись год назад.