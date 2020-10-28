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Федерального судью в Гатчине нашли мертвым с огнестрельным ранением

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В квартире дома на улице Изотова в Гатчине обнаружено тело 59-летнего судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением, рядом найдено ружье. Об этом в среду, 28 октября, сообщает агентство 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

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Выяснением обстоятельств гибели судьи занимается районный отдел Следственного комитета Ленобласти. По данным агентства, у Караваева были серьезные проблемы со здоровьем.

Стаж работы Караваева в должности судьи превышает 17 лет. После получения юридического образования в 1997 году он работал в военной прокуратуре Кронштадтского гарнизона, затем военным прокурором отдела надзора военной прокуратуры Ленинградского военного округа. С июня 2002 года по июнь 2003 года — адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, а затем мировой судья в Гатчинском районе.

С начала 2008 года до настоящего времени Караваев работал в должности судьи в Гатчинском горсуде, куда был назначен Указом президента от 29 апреля 2011 года без ограничения срока полномочий. Имеет шестой квалификационный класс.

Ранее, 24 октября, в Выборге застрелили бизнесмена Александра Петрова, который несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

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