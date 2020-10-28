Трамп проведет 11 митингов в последние два дня предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп в последние два дня предвыборной кампании намерен провести 11 митингов в нескольких штатах. Об этом в среду, 28 октября, сообщает NBC News со ссылкой на источник в штабе американского президента.

Отмечается, что советники пообещали Трампу, что его рейтинг может повыситься на 0,5–1 процентный пункт, в случае если он проявит усилия в последние дни предвыборной кампании.

Точного расписания митингов пока нет. Но, как ожидается, Трамп проведет большую часть времени в Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него выявлен коронавирус. В тот же день его с легкими симптомами доставили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. С момента возвращения президента к предвыборной кампании он провел уже 26 крупных мероприятий.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

По данным на 24 октября, более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.