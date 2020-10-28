Кадыров объяснил критику в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда не как политик, а как мусульманин. Об этом он сообщил в Telegram-канале 28 октября.

«Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик» — сообщил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что не отказывается от своих слов и готов их отстаивать.

«Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь», — пояснил глава Чечни в Telegram-канале.

27 октября глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Он подчеркнул, что, «поддерживая провокации», Макрон «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал Макрона «прекратить провокации и нападки на веру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на следующий день критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что во внешней политике России главам субъектов нужно ориентироваться на линию, которую формулирует глава государства

16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».