Макрон заявил о необходимости доверия в отношениях между РФ и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости последовательного восстановления доверия в отношениях Евросоюза с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 28 октября, по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

«Безопасность в Европе не может быть гарантирована без последовательного восстановления доверия в отношениях с Россией. Целью наших инициатив на этом направлении являются безопасность и стабильность всех стран Европы», — передает его слова ТАСС.

По словам французского президента, проблем безопасности становится всё больше, из последних примеров — конфликты в Белоруссии и Нагорном Карабахе.

Макрон также выразил удовлетворение развитием отношений Парижа с Таллином и поблагодарил Эстонию за участие в контртеррористической операции в зоне Сахеля — там летом 2014 года стартовала антитеррористическая операция «Бархан», в которой участвуют вооруженные силы Франции, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера и Чада.

17 октября Макрон поприветствовал гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном в зоне карабахского конфликта. Ранее, 1 октября, в связи с обострением конфликта он совместно с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом выпустил совместное заявление по Карабаху.

Лидеры осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.