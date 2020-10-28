Россия заняла 11-е место в рейтинге мировых авторынков

За девять месяцев 2020 года в России было продано 1,1 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что обеспечило стране 11-е место на мировом авторынке. Об этом 28 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что крупнейшим авторынком в мире остается Китай — с января по сентябрь здесь продали около 16,5 млн автомобилей. США — на втором месте с объемом продаж 10,3 млн авто. На третьем месте находится Япония, где жители страны купили 3,4 млн машин.

В топ-10 мировых авторынков по итогам девяти месяцев 2020 года также вошли Германия (2,22 млн ед.), Индия (1,78 млн ед.), Великобритания (1,45 млн ед.), Франция (1, 44 млн ед.), Южная Корея (1,36 млн ед.), Бразилия (1,29 млн ед.) и Канада (1,15 млн ед.).

6 октября сообщалось, что в России продажи новых легковых автомобилей за три квартала 2020 года снизились на 13,9%.