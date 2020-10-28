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Правительство бесплатно обеспечит лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства в среду, 28 октября.

По словам президента, часть людей, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, но есть проблема с доступностью лекарств. Путин подчеркнул, что правительство России уже обсуждало существующую проблему и сейчас вышло на решение обеспечить нуждающихся граждан бесплатными медикаментами.

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«И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — пояснил глава государства.

По его словам, речь шла о выделении на эти цели 5 млрд рублей, пишет «Газета.ru».

«Я прошу не затягивать с этим решением. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — подчеркнул Путин.

Накануне депутат Госдумы Иван Сухарев высказывал мнение, что россиян, которые лечатся дома от коронавируса, необходимо снабжать медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Свою инициативу он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

26 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Так, в список вошли препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

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