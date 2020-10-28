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ЦБ отметил рост числа выявленных поддельных денежных знаков в России

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В банковской системе России в III квартале текущего года выявлено 14 780 поддельных банкнот и монет Банка России. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в среду, 28 октября.

«В III квартале 2020 года в банковской системе Российской Федерации было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков Банка России. При этом количество выявленных поддельных банкнот увеличилось на 1,8% по сравнению с III кварталом 2019 года и составило 10 922 штуки», — говорится в сообщении.

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Наибольшее число поддельных купюр, по данным ЦБ, выявлено в Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе.

Среди подделок обнаружено 8655 пятитысячных банкнот, 1734 поддельные банкноты номиналом тысяча рублей и 383 поддельные двухтысячные банкноты. Согласно статистике регулятора, меньше всего подделывают купюры номиналом 50 рублей.

Кроме этого, выявлено 22 поддельные 5-рублевые монеты и 3836 10-рублевых монет.

В ЦБ отмечают, что за аналогичный период число выявленных поддельных банкнот иностранных государства снизилось и составляет на 20,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Чаще всего встречаются поддельные доллары США (496). Также выявлены евро (20), китайские юани (6), фунт стерлингов Соединенного Королевства (1) и японская иена (1).

В августе Центробанк сообщал, что объем выявленных поддельных купюр увеличился впервые за два года. В первом полугодии 2020-го он достиг 19 тыс. штук. В таком же периоде 2019 и 2018 годов было обнаружено по 18 тыс. липовых банкнот.

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