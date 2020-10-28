Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму

Сотрудники Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявили обвинение Анатолию Быкову в совершении подстрекательства к совершению убийства по найму. Об этом сообщает в среду, 28 октября, пресс-служба СК России.

«По данным следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Анатолия Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов», — уточняется в сообщении.

Для реализации задуманного Быков с сентября по октябрь 2004 год встретился в поселке Удачном города Красноярска со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Приятель согласился пойти на преступление за $50 тыс. Быков выразил готовность заплатить оговоренную сумму.

«После достигнутой договоренности киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов», — говорится в сообщении.

При встрече Быков заплатил киллеру за совершение преступления $10 тыс.

В настоящее время следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 27 октября, в отношении бизнесмена Быкова, подозреваемого по делу об убийстве, возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.

23 октября адвокат Быкова Александр Прохоров сообщил, что суд арестовал его подзащитного до 21 декабря по делу об убийстве, совершенном в 2005 году.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998–2000 годах он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005-м суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.