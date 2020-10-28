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Дистанционное обучение решили не вводить в школах и вузах Татарстана

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Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что дистанционное обучение в школах и вузах республики внедрять не планируется.

В учреждениях соблюдаются все санитарные требования. Даты осенних каникул (2–8 ноября) не изменились. 31 октября в школах пройдет День здоровья. В вузах учебный процесс будет проходить в обычном режиме, информирует Prokazan.ru.

В Москве с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено.

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