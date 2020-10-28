Две станции обезжелезивания строят в Туле

В селе Алешня и поселке Плеханово в Туле возводят две станции обезжелезивания. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

На строительство станции в Алешне выделено более 90 млн рублей. Проект предусматривает строительство сетей водоснабжения общей протяженностью около 5 км, самой станции и обустройство скважины. Работы планируется завершить в июне 2021 года.

На возведение станции в Плеханово направлено около 98 млн рублей. После ввода в эксплуатацию этого объекта качество воды удастся довести до норм СанПиН. В поселке работы должны завершить уже до конца этого года, а пуск в эксплуатацию намечен на I квартал 2021 года, пишут «Тульские известия».

Ранее сообщалось, что в Тульской области более 1 тыс. дорожных объектов приспособят для использования маломобильными гражданами. Работа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».