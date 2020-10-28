МВД Белоруссии сообщило о муляже взрывного устройства на железной дороге
Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге в Минской области Белоруссии, сообщила в среду, 28 октября, пресс-служба МВД республики.
«Под Смолевичами на железной дороге нашли муляж взрывного устройства», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным ведомства, утром в среду дежурная на станции Красное Знамя рассказала, что на перегоне сработала сигнализация.
«Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», — сказали в милиции.
На место обнаружения были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.
«Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было», — отмечается в сообщении.
26 октября сотрудники милиции в белорусском Гомеле также обнаружили рядом с флагом оппозиции устройство, схожее со взрывным. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства.