Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. Документ есть в распоряжении «Известий».

Список членов комиссии включает в себя 43 человека. Председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов.

Также в комиссию вошли замминистра культуры Ольга Ярилова, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов и другие.

О создании комиссии премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 6 августа. Она создается по поручению президента России Владимира Путина.

Мишустин пояснял, что комиссия займется проведением экспертизы правил русской орфографии и пунктуации. Также она сформирует единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции России в феврале Путин назвал русский язык государствообразующим фактором страны.

В начале марта российский лидер поручил кабмину подготовить законопроект о контроле за грамотностью — до 15 сентября этого года. В числе его поручений была подготовка правового акта об утверждении норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России и образование межведомственной комиссии по русскому языку.