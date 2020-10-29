Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ЕС назвал неприемлемым нарушение соглашений о перемирии в Карабахе
Общество
Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку
Мир
Порядка 650 уголовных дел возбуждено в Белоруссии из-за протестов
Мир
США отнесли еще одну организацию КНР к числу иностранных миссий
Спорт
«Краснодар» разгромно уступил «Челси» во втором туре Лиги чемпионов

Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. Документ есть в распоряжении «Известий».

На ошибках мучатся: чиновников заставят соблюдать нормы русского языка
Минтруд разрабатывает законопроект о контроле за грамотностью госслужащих

Список членов комиссии включает в себя 43 человека. Председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов.

Также в комиссию вошли замминистра культуры Ольга Ярилова, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов и другие.

О создании комиссии премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 6 августа. Она создается по поручению президента России Владимира Путина.

Мишустин пояснял, что комиссия займется проведением экспертизы правил русской орфографии и пунктуации. Также она сформирует единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции России в феврале Путин назвал русский язык государствообразующим фактором страны.

В начале марта российский лидер поручил кабмину подготовить законопроект о контроле за грамотностью — до 15 сентября этого года. В числе его поручений была подготовка правового акта об утверждении норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России и образование межведомственной комиссии по русскому языку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020