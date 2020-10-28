Нарушения выявили при строительстве ФАПов в Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения законодательства о закупках при исполнении контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Речь идет об объектах в Пичаевском, Мичуринском, Сосновском и Инжавинском районах.

Выяснилось, что на строительство ФАПов и детского спортивно-оздоровительного лагеря не было условий по авансовому платежу. В итоге были заключены незаконные дополнительные соглашения об авансировании и, как следствие, изменены условия контрактов.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на надзорное ведомство, в отношении сотрудников регионального управления градостроительства и архитектуры вынесено четыре постановления о возбуждении административных дел.