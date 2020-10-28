Рекордный урожай зерна собрали в Ульяновской области

В Ульяновской области подвели итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур. Их озвучила и.о. министра агрокомплекса и развития сельских территории Наталья Снежинская для депутатов профильного комитета в заксобрании региона.

По ее словам, в 2020 году аграрии собрали рекордные 2 млн т зерна. Также удалось добиться максимальной средней урожайности — 33,8 ц/га. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году, когда урожайность достигла 27,4 ц/га, пишет 1ul.ru.

Лидером по показателям урожайности стал Чердаклинский район. Там собрали 46,9 ц/га.

На обеспечение собственных потребностей регион оставит 800 тыс. т зерна. Остальное будет передано на экспорт.

Ранее сообщалось, что Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК за девять месяцев 2020 года стоимостью около $20 млрд. Среди основных покупателей — Китай, Турция, Корея и Египет. Вместе с тем импорт сельхозпродукции снизился на 1,6% — до $20,3 млрд.